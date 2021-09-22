22 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe’de Giresunspor maçı hazırlıkları tamamlandı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 22.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında yarın GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 6. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Bu antrenmanla GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
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