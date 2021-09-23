23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mame Thiam performansyla Fenerbahçe'yi kıskandırıyor

Thiam’ın F.Bahçe’yi kıskandıran performansı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'un Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği mücadelede 2 gol kaydeden Mame Thiam maçın yıldızı oldu. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ama Kayserispor'da sergilediği futbolla göz dolduran yıldız forvet takımıyla 4 maçta 3 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Kayserispor'un yolunu tutan Mame Thiam dün maçın yıldızı olmayı başardı. 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe forması altında 30 lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, bu sezon ise dün attığı iki golle beraber gol sayısını 4 maçta 3'e çıkardı. Thiam, Kasımpaşa maçında bir tane de gol pası vermişti.

KARAMAN'DAN G.SARAY'A 2'DE 2

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a karşı üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen sezon Ankaragücü'nün başındayken güçlü rakibini Başkent'te 2-0 mağlup eden Karaman, dün de Kayserispor ile bu sefer 3-0'lık galibiyete imza atmayı başardı.
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