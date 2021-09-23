Giresunspor Fenerbahçe maçında penaltı kazandı! İşte o müdahale

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Giresunspor, mücadelenin 40. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Karadeniz ekibi Balde'yle penaltıdan yararlanamadı. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 2. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile öne geçen sarı lacivertliler, devre arasına bu skorla girmeye hazırlanırken Giresunspor bir penaltı kazandı.

Yeşil beyazlılar, Mert Hakan Yandaş'ın elle oynaması nedeniyle kazanılan penaltıyı Balde ile değerlendiremedi.

İşte penaltı pozisyonu;









*Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır.

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