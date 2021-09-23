23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de başladı!

Mert Hakan ilk kez 11’de yer aldı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş ilk kez 11'de sahada yer alıyor. Daha önce Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Yandaş, Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken, Sivasspor mücadelesinde ise Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından şans verilmemişti. Mert Hakan sadece Altay ve Başakşehir mücadelelerinde toplamda 27 dakika süre alırken, Pereira tarafından Giresunspor maçında 11'de şans verildi.

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