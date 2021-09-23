23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 Giriş Tarihi: 23.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, maçı kazanarak 4 puana ulaşmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, grubun güçlü ekiplerinden Olympiakos karşısında mutlak galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Thiam’ın F.Bahçe’yi kıskandıran performansı! Thiam'ın F.Bahçe'yi kıskandıran performansı!
F.Bahçe-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu! F.Bahçe-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu!
F.Bahçe-Giresunspor maçına sürpriz misafir! F.Bahçe-Giresunspor maçına sürpriz misafir!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör