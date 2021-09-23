Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. maçında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekip, maçı kazanarak 4 puana ulaşmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne beraberlik ile başlayan Fenerbahçe, grubun güçlü ekiplerinden Olympiakos karşısında mutlak galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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