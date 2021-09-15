Son dakika Fenerbahçe haberleri: Gürcan Bilgiç'ten Mesut Özil yorumu! "Şu anda küçümseniyor"

Pereira'nın ikinci dönem başlangıcını nasıl buldunuz?



Hırsını korumuş ama değişmemiş. 5 yıllık ayrılığa rağmen gelişememiş. Kaosu seviyor, takımını da sahada ve dışında öyle yönetiyor. Takımda kendisi ile problem yaşayacak oyuncu bırakmadı. Kalanları da ya oynatmıyor ya da Mesut'a yaptığı gibi oyundan alarak güçsüzleştiriyor. Fenerbahçe taraftarı saha kenarında hareketli, agresif hocaları sever. Pereira'ya da bu yüzden toz kondurmuyor. Ama işin teknik yönünde çok büyük hatalar var. 3'te 3 yapmak büyük şans ve beceriydi. Esas lig şimdi başlıyor. Transferler tamamlandı ve her takım çetin ceviz artık.

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