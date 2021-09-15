15 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sarı-lacivertlilerde istediği performansı gösteremedi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın takıma gelmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini de kaybeden 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında ABD'ye transfer olabilir. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil’le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Fenerbahçe'nin geçen sezon flaş transfer olarak kadrosuna kattığı Mesut Özil bir türlü Sarı-Lacivertli takımda istediği havayı bulamadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil’le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Geçen sezon ligin ikinci yarısı takıma katılan ve tam hazır olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Mesut Özil bu sezon Pereira'nın gelmesiyle iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Ancak buna rağmen Portekizli teknik adamın istediği performansı yakalayamayan yıldız futbolcu zaman zaman Portekizli hoca tarafından kızağa çekildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil’le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Takvim'in haberine göre; oynamadığı maçlarda sakat olduğu belirtilen Mesut'un görev almak istediği ancak Pereira tarafından dinlendirildiği belirtildi. Fizik güç ve form olarak yeterli gözükmeyen Mesut'un devre arasında ABD'den gelen teklifleri değerlendirip Sarı-Lacivertli takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

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