Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’de Mesut Özil’le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

Geçen sezon ligin ikinci yarısı takıma katılan ve tam hazır olmaması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Mesut Özil bu sezon Pereira'nın gelmesiyle iyi bir hazırlık kampı geçirdi. Ancak buna rağmen Portekizli teknik adamın istediği performansı yakalayamayan yıldız futbolcu zaman zaman Portekizli hoca tarafından kızağa çekildi.