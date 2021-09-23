23 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe - Giresunspor maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu (Spor haberleri)

F.Bahçe-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu

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