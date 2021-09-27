Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Kim Min-Jae Güney Kore'de gündem oldu! Manşetleri süsledi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesin yazdırdı. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Kim Min-Jae'nin gösterdiği performans, ülkesi Güney Kore'de gündem olurken manşetleri süsledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran Güney Koreli stoper ülkesinde de gündeme oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında ligin en formda ekibi Hatayaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın yıldızlaştığı karşılaşmanın ilk yarısında Rossi ve Novak'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmada Enner Valencia kadar Kim Min-Jae'nin de müthiş performansı gündem oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de özellikle Attila Szalai ile iyi bir ikili izlenimi veren Güney Koreli stoper ülkesinde manşetlere taşındı. Kim Min-Jae'nin performansı büyük beğeni topladı.
GOAL KORE: SAVUNMADA YILDIZLAŞTI
Goal Kore "Kim Min-Jae 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe maç fazlasıyla lider" başlığı atıldı. Haberde ise "Kim Min-Jae, Hatayspor'a hava toplarını bırakmadı. 8 kez tehlike uzaklaştırarak yıldızlaştı" ifadeleri kullanıldı.
MYDAILY: KIM 90 DAKİKA SAHADA FENERBAHÇE LİDER
Mydaily sitesi de Goal Kore ile benzer başlığı kullanarak "Kim Min-Jae 90 dakika oynadı Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadeleri kullanıldı. Haberin detayında ise Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında zor da olsa kazandığını ve Enner Valencia ile Kim Min-Jae'nin bu galibiyette önemli rol oynadığı aktarıldı.
INTERFOOTBALL: KORE TANKI
Interfootball ise Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-Jae'ye 'Kore Tankı' lakabını taktığını öne çıkardı. Haberde "Kim Min-Jae bu maçta duvar modunu aktifleştirdi. Kim Min-Jae'nin arkada sağlam durması forvet oyuncularını da ateşledi" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarların Kim Min-Jae'ye 'Van Dijk' benzetmesi yaptıkları belirtildi.
YONHAP NEWS: ÜST ÜSTE 4. KEZ 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Yonhap News ise "Kim Min-Jae üst üste 4. kez Fenerbahçe formasıyla 90 dakika sahada kaldı ve Fenerbahçe liderliğe yükseldi" ifadelerini kullandı. Haberde Güney Koreli stoperin Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyette başrol oynayan oyunculardan biri olduğu aktarıldı.
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