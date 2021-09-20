Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertlilerdne yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
20 Eylül 2011…
Tam 10 yıl önce...
Kimine göre ceza, bizim için bir gurur tablosu.
Bir dönüm noktası, bir milat…
Kadın taraftarlarımızın Fenerbahçe için eşsiz bir kenetlenmeyle neler yapabileceklerini anlatan unutulmaz bir tarih!
Stadımızı hınca hınç dolduran 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarımız sarı-lacivert sevdasına sahip çıkarken tüm dünyaya eşi benzeri görülmemiş bir mesaj verdi.
Hep bir ağzından 'Fenerbahçe' diye haykıran kadın taraftarlarımız, Fenerbahçe'nin tarifi imkansız büyüklüğünü ve dayanışmasını tüm dünyaya göstererek futbol tarihinin yapraklarına emsalsiz bir not düşerken, Fenerbahçe'yi yıkabileceğini sananlara da sevdalarından vazgeçmeyeceklerini gösterdi.
Fenerbahçemize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, tribünleri doldurup tek yürek olan binlerce kadın taraftarımıza, bu benzersiz gururu yaşattıkları için bir kez daha teşekkür ederiz.
Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü Kutlu olsun!
Fenerbahçe Spor Kulübü
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