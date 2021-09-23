Fenerbahçe Giresunspor maçında stat çatısında ufak çaplı yangın çıktı!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, çatıdaki ısıtma sisteminde ufak bir yangın çıktı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı.

Mücadelenin oynandığı sırada Ülker Stadyumu'nun çatısındaki ısıtma sisteminde küçük bir yangın çıktı. Ateş büyümeden hemen müdahale edildi ve korkulan olmadı.

İşte o anlar:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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