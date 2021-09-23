Fenerbahçe - Giresunspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, 6. hafta maçında Giresunspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia.

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ