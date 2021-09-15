15 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kafilesi belli oldu!

F.Bahçe’nin Frankfurt maçı kafilesi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde, sakatlığını atlatan Dimitrios Pelkas kamp kadrosuna alınırken, Nazım Sangare, Tisserand, İrfan Can Kahveci, Zajc ve Jose Sosa ise kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında oynayacağı Eintracht Frankfurt maçının kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertlilerin listesinde Dimitrios Pelkas yer alırken, eksik isimlerde Miha Zajc'ın olmaması dikkat çekti.

İŞTE EKSİK İSİMLER:

Fenerbahçe'nin Frankfurt maçı kadrosunda; Sangare, Tisserand, Zajc, Sosa ve İrfan Can Kahveci yer almadı.

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