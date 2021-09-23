Fenerbahçe - Giresunspor - CANLI | Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FB MAÇI CANLI SKOR)

Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, 6. hafta maçında Giresunspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Sakatlıklardan yana problem yaşayan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa oyanayamayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Giresunspor maçı detayları...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Osayi, Mert, Gustavo, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara.

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FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ ₺90,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK ₺150,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK ₺170,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK ₺190,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK ₺215,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK ₺240,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK ₺265,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK ₺335,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK ₺385,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK ₺470,00

MARATON ALT E BLOK ₺600,00

FENERIUM ALT AVİS E BLOK ₺660,00

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor. Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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