23 Eylül 2021, Perşembe

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Fenerbahçe Giresunspor canlı izle (Fenerbahçe-Giresunspor canlı anlatım)

Fenerbahçe Giresunspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.09.2021

Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'e mağlup olan sarı lacivertliler, 6. hafta maçında Giresunspor'u yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Giresunspor, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia.

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ!

Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanan kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, bu karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip oldu. İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi. Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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