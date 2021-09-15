Son dakika Fenerbahçe haberleri: Diego Lugano’dan Beşiktaş itirafı!

Attila Szalai ve Kim için yorumun?

"Szalai'nin 23 yaşında olduğunu bilmiyordum. Sahadaki öz güveni, olgun tavrı, duruşu, teknik kapasitesi ve kararlılığı beni çok etkiledi. Bunu oyunun her anında hissettiriyor. Eğer bu yaşta Fenerbahçe için oynuyorsa, birkaç sene sonra Avrupa'nın devlerinden birinde oynamaması için hiçbir sebep yok. Kim'i de çok beğendim. O da Szalai gibi çok kararlı bir oyuncu. Kim de daha fazla oynadıkça takıma alışacak ve kendisini daha çok geliştirecektir."