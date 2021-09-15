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FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Frankfurt maçı için Almanya'ya geldi

Fenerbahçe Almanya’ya geldi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe, Frankfurt'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Frankfurt Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilerek Frankfurt'a getirildi. Bu oyuncular teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor; "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Fenerbahçe Almanya'ya ulaştı


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