Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Frankfurt maçı için Almanya'ya geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Fenerbahçe, Frankfurt'a geldi. Sarı-lacivertli kafileyi Frankfurt Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Jose Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek. Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'a da görev veremeyecek.
Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Dimitris Pelkas ile Filip Novak'ın yanı sıra Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, kadroya dahil edilerek Frankfurt'a getirildi. Bu oyuncular teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor; "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile Deutsche Bank Park Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası