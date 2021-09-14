Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Beko, 2015-16 sezonundan bu yana sarı lacivertli formayı giyen Ali Muhammed ile yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, "Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Beko'da Ali Muhammed ile yollar ayrıldı.
Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Ali Muhammed ile yollarımız ayrılmıştır.
Ali Muhammed, takımımızın formasını terlettiği süre boyunca kendisini EuroLeague'in en özel oyun kurucularından biri olarak kanıtlamış; kariyer hikayesiyle birlikte çok çalışmanın ve hiçbir koşulda asla pes etmemenin öneminin parke üzerindeki en özel örneklerinden biri haline gelmiştir.
Başarılı sporcumuz, her fırsatta gururla taşıdığını dile getirdiği Milli Takımımızın formasıyla da ülke basketbolumuza silinmez izler bırakmıştır.
Zorlu maçların ve kritik anların korkusuzca sorumluluk alan ismi olan Ali Muhammed'i ve onun parkede temsil ettiği savaşçı ruhu asla unutmayacak; ismini, onun katkılarıyla zenginleşen Sarı Mirasımız içerisinde yaşatmaya devam edeceğiz.
Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasında yerini alan Ali Muhammed'e, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geri kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz." denildi.
Ali Muhammed'e teşekkürlerimizle.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 14, 2021
👉 https://t.co/0JmUuqEGPF pic.twitter.com/IJb1ZwFhZw
Thank you for everything! 💛💙@BobbyDixon20 pic.twitter.com/fKg1YI85qR— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 14, 2021
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