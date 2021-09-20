Son dakika spor haberi: Spor yazarları Başakşehir - Fenerbahçe maçını yorumladı

Avrupa sonrası verilen rotasyon kararı doğru. Ancak ben Muhammed'in hangi özelliğiyle sürekli ilk 11'de başladığını anlayamıyorum. Çok top eziyor, takımın hızını kesiyor, pas hataları haddinden fazla. Uzaktan bir gol attı diye kimse Fenerbahçe formasını bu kadar kolay giyemez. Elbette tecrübe kazanacak, bir gün belki de tartışmasız ilk 11 oyuncusu olacak ama şimdi değil. Böyle yaparak zaten az olan kredisi tamamen bitiyor. Olgunlaşmaya bile zaman bulamayacak.