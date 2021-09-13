Son dakika spor haberi: Spor yazarları 1-1 biten Fenerbahçe-Sivasspor maçını bu sözlerle değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona 3'te 3 ile başlayan ve kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti. Maça etkili başlayan Fenerbahçe golü bulsa da Sivasspor, penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı. İki takım 1'er puanı paylaşarak sahadan ayrıldı. Maçın ardından spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
EMRE BOL - 8+ GARABET
Geniş kadron var, kullanamıyorsun; kulübedeki futbolcuyu oyuna sokamıyorsun! 8+ garabet kararı yüzünden! Sakatlanan oyuncu bu garabet yüzünden sahada kalmak zorunda kalıyor. Maç kazanayım derken futbolcunun sağlığıyla ilgili büyük bir sıkıntı olsa hesabını kim, nasıl verecek? Futbol Federasyonu'nun bu rezalet kararı tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
Tabii Pereira'nın da antrenman sistemini… Bu nedir arkadaş Fenerbahçe bildiğin revire döndü. Ya idman sisteminde bir sıkıntı var ya da oyuncular doğru yaşamıyor. İlk 20 dakika sahada çok iyi bir Fenerbahçe vardı. Coşkulu, presli… Topu çok çabuk geri kazanan sarı-lacivertliler bu anlamda rekor bile kırmış olabilir.
Sonrasında arka arkaya yaşanan sakatlıklar, bazı oyuncuların düşmesi ve Altay'ın zorla gol yemesiyle Sivas ekini maça ortak oldu. Şu kalecilerin iki alkış alayım diye rakibe çalım atma sevdalarını her zaman ayar oldum. Ya kardeşim senin ne işin var çalımla, malımla! At topu en güvenli yere kurtul. Sana mı kaldı bu işler?
Maçın adamı hiç şüphesiz Gustavo'ydu. Sahanın her yerindeydi. Yeni transferlerden şimdilik gözüme çarpan kimse olmadı. Umarım uyum sürecini çabuk atlatırlar. Lakin tekrar söylüyorum; bu kadar sakatlık hayra alamet değil. Bu işin içinde bir iş var!
GÜRCAN BİLGİÇ - AKILDAN UZAKLAŞINCA
Hediye gibi gelen bir goldü Osayi'nin attığı. Hiçbir taktik çalışması yapılmayan, hiçbir defansif önlemi planlanmayan bir andı. Yedi rakip oyuncunun topa öteki dokunsun kararsızlığı sırasında, önündekinin yanından sıyrılıp, sağındakinin uzanamayacağı alana dalıp vurdu genç oyuncu. Tamamen içgüdüsel, kalpten gelen hareketlerdi.
Sonrasında topu yöneten Fenerbahçe olsa da, Sivasspor kendi maçını oynuyordu. Altay'ın şımarıklık ile beceriksizlik arasındaki inisiyatifi penaltı ile sonuçlanmadan önce, Gustavo'nun iki kritik kademesi, bir de Gradel'in avuta gidin kafa vuruşu vardı.
Bu sırada Fenerbahçe rakip kaleciyi yere yatırmadan, atak yapmaya çalışıyordu. Üçlü düzenin, geçen senelerden gelen defansif sarsaklığı tetikleyeceğini çokça yazdım, söyledim. Transferdeki ilk hedefin ise skorer bir santrafor olması gerektiğinin üstünde durdum.
Yönetim ve Pareira uzun yoldan gitmeyi, genç oyuncularla gelişmeyi tercih etti. Bu tarzda düşündüğünüzde, Sivasspor maçlarındaki gibi puan kayıpları da sürpriz olmaktan çıkar. Beklenen sonuçlar haline gelir. Pareira'yı sonuçla ilgili çok eleştiremem. Kalecisi yedi golü çünkü. Ama her maç en az iki kas sakatlığı olması teknik adamın eksikliğidir. Kuvvet antrenmanları ile ilgili yetersizliği gösterir. İkinci olarak tabela "berabere" iken Mesut'a kanca atılması.
Takımın tek yıldızını skoru almamışken çıkartıp, oyunu da uzun topla hata aramaya çevirirsen, "şansa" kazanırsın. Sonuç; bu kaos oyunu ve tempoyu bu fizik kalitesi ile sürdüremezler. Acil bir taktik akıla, B-C planlarına ve bunları yönetecek oyuncu kalitesine ihtiyaç var. Aksi durumda her maç bir kahraman çıksın, gol atsın diye beklenir.
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