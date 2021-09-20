20 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mergim Berisha beklentilerin altında kaldı!

Berisha beklentilerin altında kaldı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmada 72 dakika sahada kalan Berisha, beklentilerin altında kaldı.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya katılan Berisha, F.Bahçe formasıyla 3. maçta da beklentilerin altında kaldı. Başakşehir'e karşı sahada kaldığı 72 dakikada net fırsat yakalayamayan 23 yaşındaki golcü 21 kez topla buluştu, 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu’dan flaş yorum! Buz gibi penaltıyı görmedi Toroğlu'dan flaş yorum! "Buz gibi penaltıyı görmedi"
Pereira’dan mağlubiyet sözleri! Yorgunluğun faturasını ödedik Pereira'dan mağlubiyet sözleri! "Yorgunluğun faturasını ödedik"
Kanarya’ya ’Kocaman’ çelme! Pereira’nın ilk mağlubiyeti Kanarya'ya 'Kocaman' çelme! Pereira'nın ilk mağlubiyeti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör