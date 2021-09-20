20 Eylül 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Başakşehir - Fenerbahçe maçına Edin Visca damga vurdu!

Edin Visca durdurulamadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın gizli kahramanlarından birisi de Başakşehir forması giyen Edin Visca oldu. İşte detaylar...

Maçın gizli kahramanı Edin Visca'ydı. Boşnak oyuncu, sağ kanatta muhteşem bir oyun çıkarırken, Stefano Okaka ve Gulbrandsen'e yaptığı 2 asistle geceye damgasını vurdu. Visca ligde 5 haftada 3 asiste ulaştı. Takımının attığı 4 golün 3'ü onun paslarıyla geldi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu.

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