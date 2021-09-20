Erman Toroğlu Başakşehir-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! "Buz gibi penaltıyı görmedi"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da Başakşehir-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Usta yorumcu, ev sahibi ekibin penaltısının verilmediğini dile getirdi. İşte o yazı...

izim Türk takımları Avrupa'ya çıkınca hem bisiklete binip hep ciklet çiğneyemiyorlar. Birinden birini yapıyorlar. Dün Galatasaray'ı seyrettim kötü... Fenerbahçe'yi seyrettim kötü... Bakın; bir takım kötü oynayabilir ama en azından mücadele eder. Maalesef teknik adamlar birkaçı harici istikrarlı gitmiyorlar. Yavaş yavaş herhalde yabancı hocalar gelecek. Önce Pereira'yı konuşalım. Arkada üçlü oynatıyor. Orta saha kalabalık olacak bekler gidip gelecek.

***

Bakın sevgili arkadaşlar; üçlü savunma oynamak için forvette orta sahada ona göre adamın olacak. Sen 'üçlü oynatacağım' deyip bunlarla oynarsan; olmaz. Bu kadar basit! İnanamıyorum; kamuoyunda şu konuşuluyor. Hem de bunu futbolun içinden gelenler söylüyor. İşte 'İtalya oynattı, Mancini oynattı.' Ya arkadaşlar Mancini oynatır. Onun elinde bin tane futbolcu var. Oynatacağı futbolun mantığına göre o bin tane futbolcudan seçim yapıyor. Futbolcuları milli takıma alırken transfer yapmıyor. Senin böyle bir şansın yok. Senin bu üçlü savunma takımını kurmak için milyonlar vermen lazım. Başakşehir iyi kapandı. Güzel de televizyondan seyrettiğim kadarıyla Visca'yı daha iyi kullansalar en az 3 gol daha bulurlar. Serdar'dan üçlü savunma adamı olmaz. Çünkü Serdar şampiyonluğa oynayan bir takımda; dörtlü savunmada bile oynamaz. Meziyetleri olan bir futbol ama öyle işler yapıyor ki yaptıklarını tek darbede deviriyor.

***

Üçlü savunma oynatacaksan önce 'kadron müsait mi' bir bakacaksın! Bu işin 4-4-2'si, 4-3-3'ü yok. Futbolda şu var: Topu kapınca hücum edeceksin. Kaptırır kaptırmaz toplan kendi kalenin arasına gireceksin. Bunu sahada 10 kişiyle birlikte yaparsan takım olursun. Yoksa Fenerbahçe'de 3-4 futbolcu var; evlere şenlik! Takım mağlup top çeviriyorlar. Skora bakmayan bir kişi 'top gezdiriyorlar, zamana karşı oynuyorlar' der. Başakşehir'in yapacağını Fenerbahçeliler yaptı. Zaten Başakşehir bu maça kadar 4 maçını kaybeden bir takım. 6 gol yemiş, 2 gol atabilmiş. Ligin dibinde… Maşallah bu sene; Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayan sanki denizde can simidi ile kurtuluyor. Fenerbahçe maç günü bir bildiri yayınladı. 'Ali Şansalan maç yönetmiş. VAR'a verilir mi' diye... Haklı oldukları yan olabilir. Başka hakem verilebilirdi. Ama şu da var; verdikleri beyanat yerini buldu. Başakşehir'in buz gibi penaltısı güme gitti. Ali Şansalan'dan başka herkes gördü Türkiye'de... İnanın o pozisyonu arkadaşım Metin Şentürk bile görürdü!..

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ