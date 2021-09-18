Yerli ve milli Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt karşısında Türk pasa portuna sahip olan 6 oyuncu ile oynaması taraftarları ayrıca gururlandırdı. Pereira, 5 Türk oyuncu ile maça başlayarak; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi. Muhammed Gümüşkaya da sonradan oyuna dahil oldu. Yerli oyuncuların fazlalığı ve başarılı futbolu yönetimi de memnun etti.

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt karşısında Türk pasa portuna sahip olan 6 oyuncu ile oynaması taraftarları ayrıca gururlandırdı. Pereira, 5 Türk oyuncu ile maça başlayarak; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi. Muhammed Gümüşkaya da sonradan oyuna dahil oldu. Yerli oyuncuların fazlalığı ve başarılı futbolu yönetimi de memnun etti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ