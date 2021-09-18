Berisha’nın büyük şanssızlığı

Yeni transfer Mergim Berisha'nın çubuklu ile siftahı VAR'a takıldı. Pelkas'ın kaleciden dönen penaltısını tamamlayarak filelere gönderen Kosova asıllı Alman forvet, ceza sahasına erken girdiği için golü iptal edildi.

Yeni transfer Mergim Berisha'nın çubuklu ile siftahı VAR'a takıldı. Pelkas'ın kaleciden dönen penaltısını tamamlayarak filelere gönderen Kosova asıllı Alman forvet, ceza sahasına erken girdiği için golü iptal edildi. Berisha şimdi ilk golünü atmak için gözünü Başakşehir maçına çevirdi.

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