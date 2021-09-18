18 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Berisha'nın büyük şanssızlığı

Berisha’nın büyük şanssızlığı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Yeni transfer Mergim Berisha'nın çubuklu ile siftahı VAR'a takıldı. Pelkas'ın kaleciden dönen penaltısını tamamlayarak filelere gönderen Kosova asıllı Alman forvet, ceza sahasına erken girdiği için golü iptal edildi.

Yeni transfer Mergim Berisha'nın çubuklu ile siftahı VAR'a takıldı. Pelkas'ın kaleciden dönen penaltısını tamamlayarak filelere gönderen Kosova asıllı Alman forvet, ceza sahasına erken girdiği için golü iptal edildi. Berisha şimdi ilk golünü atmak için gözünü Başakşehir maçına çevirdi.

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