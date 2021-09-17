17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Bahçeşehir Koleji 82-67 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe’den kötü prova!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko, 21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne 82-67 mağlup oldu.

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko'yu 82-67 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-16 önde bitirdi. İkinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi ve Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 37-35 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren Bahçeşehir Koleji, bu periyot sonunda farkı 15 (58-43) sayıya kadar çıkarttı. Maçın son çeyreğinde kontrolü eline alıp sarı-lacivertli ekibe geri dönüş şansı tanımayan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan 82-67 galip ayrıldı.

Günün ikinci maçında Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef karşı karşıya gelecek.


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