Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yüzler gülüyor! Özlenen hava yakalandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Frankfurt ile berabere kalan ve rakibini adeta elinden kaçıran Fenerbahçe'de alınan beraberliğe rağme yüzler gülüyor. Süper Lig'de ilk 4 maçından 10 puan çıkaran sarı-lacivertlilerde sergilenen mücadeleci futbol, camiayı gelecek için umutlandırdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'u deplasmanda elinden kaçıran Fenerbahçe'de üzüntü ve sevinç bir arada yaşanıyor. Sarı-lacivertliler son dakikada kaçan penaltı nedeniyle gruplara galibiyetle başlayamazken, ortaya konulan futbol camianın yüzünü güldürdü. Fotomaç'ın haberine göre; Bundesliga'nın köklü bir kulübüne karşı takımın kora kor oynaması, 90 dakika mücadeleyi hiç bırakmaması, tüm futbolcuların aynı ciddiyetle sahada savaşması sevinç yarattı.
SADECE 5 ŞUT İZNİ VERDİ!
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maça (5G/2B) çıkan Kanarya henüz mağlubiyet yaşamadı. 13 gol atıp, sadece 4 gol yedi. Szalai, Kim ve Serdar Aziz'den (Tisserand) kurulu üçlü savunma karşısında Frankfurtlu oyuncular 90 dakikada sadece 5 şut çekebildi; sık sık ofsayta düştü. Orta sahada Gustavo yüreğini ortaya koyarken; Osayi, Ferdi ve Rossi ile kanatlar işlemeye başladı. Valencia'nın formu, Mesut'un yükselen grafiği umutları artıran diğer faktörler.
EKİP RUHUNU YAKALADIK
Vitor Pereira, takımda görmek istediği ekip ruhunu yakaladıklarını söyledi. Portekizli hoca, "Maç içinde bazı anlarda kaliteli oyun sergileyebilirsiniz, bunun mümkün olmadığı anlarda savaşmanız, organize olmanız, takım ruhu göstermeniz gerekir. Frankfurt karşısında takımımdan her şeyi gördüm. Oyuncularımdan en çok istediğim şey de bu. Şimdi beynimizdeki çipi değiştirip lige odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.
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