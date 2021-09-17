17 Eylül 2021, Cuma
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"BURSASPOR VE FENERBAHÇE'YE MİNNETTARIM"
Önce okul takımında oynarken keşfedildim. Bursaspor'a transfer oldum ve sonrasında Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford'dayım. Kariyerime olan katkısından dolayı Bursaspor'a sonsuza kadar minnettar olacağım. Fenerbahçe için de aynı şekilde. Kulüp, taraftarlar her zaman kalbimde. Harika anlar yaşadım. Harika arkadaşlıklar edindim. 7 yıllık süreçte belki hiç ligde şampiyon olamadık ama güzel anılarım oldu hep. İnişleri de, çıkışları da yaşadık. Hem Bursaspor, hem Fenerbahçe bugün burada olmamı sağladı.
"POGBA İLE KIYASLANMAK İLTİFAT OLARAK KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY"
Pogba çok iyi oyuncu. Türk basınında Pogba ile kıyaslamaya neden olan güzel goller atmayı başardım. Böylesine üst düzey oyuncuyla kıyaslanmak ancak iltifat olarak kabul edebileceğim bir şey.
"ÇAĞLAR İLE ORTAK HAYALİMİZ"
Çağlar, Premier Lig'e geldiğim için muhtemelen en mutlu kişi. Çok iyi arkadaşız. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. Zaman bulduğumuzda bu ortak hayali gerçekleştirdiğimiz için bir kahve içeceğiz.
Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı: 7 yıllık süreçte...
Fenerbahçe'den, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Tufan, "Önce okul takımında oynarken keşfedildim. Bursaspor'a transfer oldum ve sonrasında Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford'dayım. Kariyerime olan katkısından dolayı Bursaspor'a sonsuza kadar minnettar olacağım. Fenerbahçe için de aynı şekilde. Kulüp, taraftarlar her zaman kalbimde. Harika anlar yaşadım. Harika arkadaşlıklar edindim. 7 yıllık süreçte belki hiç ligde şampiyon olamadık ama güzel anılarım oldu hep. İnişleri de, çıkışları da yaşadık. Hem Bursaspor, hem Fenerbahçe bugün burada olmamı sağladı." dedi.
Watford'a transfer olan Ozan Tufan kulübün resmi internet sitesine röportaj verdi.
"BURSASPOR VE FENERBAHÇE'YE MİNNETTARIM"
Önce okul takımında oynarken keşfedildim. Bursaspor'a transfer oldum ve sonrasında Fenerbahçe'ye gittim. Şimdi Watford'dayım. Kariyerime olan katkısından dolayı Bursaspor'a sonsuza kadar minnettar olacağım. Fenerbahçe için de aynı şekilde. Kulüp, taraftarlar her zaman kalbimde. Harika anlar yaşadım. Harika arkadaşlıklar edindim. 7 yıllık süreçte belki hiç ligde şampiyon olamadık ama güzel anılarım oldu hep. İnişleri de, çıkışları da yaşadık. Hem Bursaspor, hem Fenerbahçe bugün burada olmamı sağladı.
"POGBA İLE KIYASLANMAK İLTİFAT OLARAK KABUL EDEBİLECEĞİM BİR ŞEY"
Pogba çok iyi oyuncu. Türk basınında Pogba ile kıyaslamaya neden olan güzel goller atmayı başardım. Böylesine üst düzey oyuncuyla kıyaslanmak ancak iltifat olarak kabul edebileceğim bir şey.
"ÇAĞLAR İLE ORTAK HAYALİMİZ"
Çağlar, Premier Lig'e geldiğim için muhtemelen en mutlu kişi. Çok iyi arkadaşız. Yıllar önce ikimizin de günün birinde Premier Lig'de oynayacağından bahsederdik. Zaman bulduğumuzda bu ortak hayali gerçekleştirdiğimiz için bir kahve içeceğiz.
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