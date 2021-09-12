Fenerbahçe’de Vitor Pereira krizi! İrfan Can ve Mert Hakan... Son dakika spor haberi...

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hazarsız atlatıldığı öğenildi. Takvim'in haberine göre olayın kahramanları ise İrfancan ile Mert Hakan Yandaş.

