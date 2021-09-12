Fenerbahçe'de Vitor Pereira krizi! İrfan Can ve Mert Hakan... Son dakika spor haberi...
Süper Lig'e ve Avrupa'ya iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ve futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş arasında geçen diyalog başkan Ali Koç'un araya girmesiyle tatlıya bağlandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe'de ciddi bir krizin hazarsız atlatıldığı öğenildi. Takvim'in haberine göre olayın kahramanları ise İrfancan ile Mert Hakan Yandaş.
PEREIRA İLE AÇIK KONUŞTULAR
Gelen bilgilere göre İrfancan Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.
BAŞKAN KOÇ DEVREYE GİRDİ...
Bunun üzerine Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Ancak devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert Hakan'ı Galatasaray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi ve kriz sona erdi.
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