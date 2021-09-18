18 Eylül 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası

F.Bahçe’de Valencia fırtınası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti. Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu.

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti. Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu. Pereira, Valencia'yı özel olarak tebrik etti.

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