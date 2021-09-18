Fenerbahçe'de Enner Valencia fırtınası

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti. Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu.

Enner Valencia fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Sezona müthiş başlayan Ekvadorlu oyuncu, Frankfurt karşısında bir kez daha izleyenleri mest etti. Yıldız isim, hücumda buluştuğu her topla rakiplerini peşine takarken, Fenerbahçe'nin en fazla hava topu alan (4), en fazla faulle durdurulan (3), en fazla şut deneyen (3) oyuncusu oldu. Pereira, Valencia'yı özel olarak tebrik etti.

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