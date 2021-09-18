18 Eylül 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Demir adam Min Jae Kim
Kore basını, Min Jae Kim'in performansını öne çıkardı. Frankfurt-Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan TV Chosun "Kim, demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, Sports Khan, "Min Jae Kim, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı" dedi.
Kore basını, Min Jae Kim'in performansını öne çıkardı. Frankfurt-Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan TV Chosun "Kim, demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, Sports Khan, "Min Jae Kim, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı" dedi. Yonhapnews, "Min Jae Kim vücüdunu ortaya koyarak savunma yaptı", Dong-A ise "Tehlikeli bölgelerde sert müdahaleler yapan bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası