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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Demir adam Min Jae Kim

Demir adam Min Jae Kim
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

Kore basını, Min Jae Kim'in performansını öne çıkardı. Frankfurt-Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan TV Chosun "Kim, demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, Sports Khan, "Min Jae Kim, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı" dedi.

Kore basını, Min Jae Kim'in performansını öne çıkardı. Frankfurt-Fenerbahçe maçını canlı yayınlayan TV Chosun "Kim, demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, Sports Khan, "Min Jae Kim, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı" dedi. Yonhapnews, "Min Jae Kim vücüdunu ortaya koyarak savunma yaptı", Dong-A ise "Tehlikeli bölgelerde sert müdahaleler yapan bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi" ifadelerini kullandı.

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