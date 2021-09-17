Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Avrupa transfer piyasasında adından en fazla söz ettiren oyunculardan birisi. Yıldız oyuncu sarı lacivertli forma ile başarılı performansını bir yandan sürdürürken, diğer yandan da transfer hareketliliği sürüyor. Ünlü scoutların yakından takip ettiği oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısının kısa zamanda çalınması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

F.Bahçe'nin stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Atilla Szalai'yi adeta adım adım izliyor. Fenerbahçe'nin Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı...

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Sarı Kanarya'nın Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı. Kulübüne yüksek bonservis kazandırması bekleniyor.