17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Avrupa transfer piyasasında adından en fazla söz ettiren oyunculardan birisi. Yıldız oyuncu sarı lacivertli forma ile başarılı performansını bir yandan sürdürürken, diğer yandan da transfer hareketliliği sürüyor. Ünlü scoutların yakından takip ettiği oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısının kısa zamanda çalınması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

F.Bahçe'nin stoperi Szalai, Avrupa devlerinin kıskacından bir türlü kurtulamıyor. Dev scoutlar, Atilla Szalai'yi adeta adım adım izliyor. Fenerbahçe'nin Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI
Sarı Kanarya'nın Macar yıldızı, takıma katıldığından beri gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesini kazandı. Kulübüne yüksek bonservis kazandırması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!

20 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Takvim'in haberine göre; F.Bahçe Yönetimi'nin 20 milyon Euro'dan aşağıya bir ücrete oyuncuyu bırakmak istemediği öğrenildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Dortmund 12 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nın Macar yıldızı Attila Szalai dev kulüplerin radarında!

PEREIRA ONU ZOR BIRAKIR!
Kanarya'ya imza attığından beri üzerine koyan 23 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szalai'nin ayrılışı kolay olmayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt F.Bahçe’den puan kurtardı Alman basını olaylı maçı yazdı: Frankfurt F.Bahçe'den puan kurtardı
Vitor Pereira’dan penaltı yorumu! Vitor Pereira'dan penaltı yorumu!
İşte F.Bahçe’nin grubunda puan durumu... İşte F.Bahçe'nin grubunda puan durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör