17 Eylül 2021, Cuma
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76 dakika sahada kalan Mesut Özil, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli yıldızın, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti.
Mücadelede 1 isabetli 2 şut atan Mesut Özil, tek isabetli şutunda fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan Mesut, 3 şut pası verdi.
Savunma anlamında da takıma katkı sağlayan Mesut, 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı, 2 kez pas arası yaptı ve 1 kez top kaptı.
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil Almanya'da göz kamaştırdı!
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçındaki performansıyla takdir topladı. 76 dakika sahada kalan Mesut, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli oyuncunun, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti. İşte diğer istatistikler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Eintracht Frankfurt deplasmanında sarı lacivertli forma altında en iyi oyunlarından birini oynadı.
76 dakika sahada kalan Mesut Özil, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli yıldızın, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti.
Mücadelede 1 isabetli 2 şut atan Mesut Özil, tek isabetli şutunda fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan Mesut, 3 şut pası verdi.
Savunma anlamında da takıma katkı sağlayan Mesut, 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı, 2 kez pas arası yaptı ve 1 kez top kaptı.
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