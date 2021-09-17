17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil Almanya'da göz kamaştırdı!

Mesut Özil Almanya’da göz kamaştırdı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt maçındaki performansıyla takdir topladı. 76 dakika sahada kalan Mesut, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli oyuncunun, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti. İşte diğer istatistikler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Eintracht Frankfurt deplasmanında sarı lacivertli forma altında en iyi oyunlarından birini oynadı.

76 dakika sahada kalan Mesut Özil, %72 isabetle 25 başarılı pas yaptı. Tecrübeli yıldızın, rakip yarı sahada başarılı pas oranı ise %68 olarak kayıtlara geçti.

Mücadelede 1 isabetli 2 şut atan Mesut Özil, tek isabetli şutunda fileleri havalandırmayı başardı. Takım arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan Mesut, 3 şut pası verdi.

Savunma anlamında da takıma katkı sağlayan Mesut, 5 ikili mücadelenin 2'sini kazandı, 2 kez pas arası yaptı ve 1 kez top kaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Samatta gol attı! Taraftar çılgına döndü Samatta gol attı! Taraftar çılgına döndü
Maç sonu flaş sözler! Terbiyesiz ve hazımsız... Maç sonu flaş sözler! "Terbiyesiz ve hazımsız..."
F.Bahçeli yıldıza övgü! Avrupa standartlarında oynadı F.Bahçeli yıldıza övgü! "Avrupa standartlarında oynadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör