17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu ilk maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Takvim Gazetesi'nde değerlendirmede bulunan İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

İLKER YAĞCIOĞLU - İYİ OYUN İYİ SONUÇ

Dün geceki rakip Frankfurt klasik bir Bundesliga takımı. En büyük özellikleri fizik güçleri. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de en çok dikkat etmesi gereken konu maçın temposu ve fizik gücünü 90 dakikaya yayabilmekti.

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Dün gece Fenerbahçe çok müthiş bir maç oynadı. Tek eksik biraz oyunu yavaşlatıp tempoyu düşürmemeleriydi. Sürekli iki kalede gidip gelen bir oyun izledik. 70'e doğru bu tempodan dolayı takım biraz düşen gibi oldu ama Pereira'nın yaptığı değişikliklerle oyuna tutundu... Hatta kaçan penaltıyla galibiyeti kaçırdı.

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Maçın teknik analizine girecek olursak fırtına gibi maça başlayan bir Fenerbahçe vardı. Zaman zaman rakip sahada 6 kişi ile baskı yaptılar. Zaman zaman orta sahaya kadar çekilip o bölgede top kazanıp çok çabuk atağa çıktılar. Özellikle Osayi Samuel müthiş bir maç çıkarttı.

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

Gustavo sahanın en iyi ve en çok koşan oyuncularından biriydi. Mesut en diri gözüktüğü ve oyuna ağırlığını koyduğu bir maçı geride bıraktı. Bu galibiyetle hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapacağının sinyallerini verdi. Yalnız Avrupa'nın göbeğinde sahaya atılanlar böyle bir geceye hiç yakışmadı.

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

MAÇIN EN İYİSİ SAMUEL

Çok koştu... Sahanın yıldızıydı.

Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BORRE

Adeta döküldü. Hiçbir şey yapamadı.

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