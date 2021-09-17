Son dakika spor haberi: İlker Yağcıoğlu Frankfurt-Fenerbahçe maçını bu sözlerle değerlendirdi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D grubu ilk maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Takvim Gazetesi'nde değerlendirmede bulunan İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
İLKER YAĞCIOĞLU - İYİ OYUN İYİ SONUÇ
Dün geceki rakip Frankfurt klasik bir Bundesliga takımı. En büyük özellikleri fizik güçleri. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de en çok dikkat etmesi gereken konu maçın temposu ve fizik gücünü 90 dakikaya yayabilmekti.
Dün gece Fenerbahçe çok müthiş bir maç oynadı. Tek eksik biraz oyunu yavaşlatıp tempoyu düşürmemeleriydi. Sürekli iki kalede gidip gelen bir oyun izledik. 70'e doğru bu tempodan dolayı takım biraz düşen gibi oldu ama Pereira'nın yaptığı değişikliklerle oyuna tutundu... Hatta kaçan penaltıyla galibiyeti kaçırdı.
Maçın teknik analizine girecek olursak fırtına gibi maça başlayan bir Fenerbahçe vardı. Zaman zaman rakip sahada 6 kişi ile baskı yaptılar. Zaman zaman orta sahaya kadar çekilip o bölgede top kazanıp çok çabuk atağa çıktılar. Özellikle Osayi Samuel müthiş bir maç çıkarttı.
Gustavo sahanın en iyi ve en çok koşan oyuncularından biriydi. Mesut en diri gözüktüğü ve oyuna ağırlığını koyduğu bir maçı geride bıraktı. Bu galibiyetle hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapacağının sinyallerini verdi. Yalnız Avrupa'nın göbeğinde sahaya atılanlar böyle bir geceye hiç yakışmadı.
MAÇIN EN İYİSİ SAMUEL
Çok koştu... Sahanın yıldızıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BORRE
Adeta döküldü. Hiçbir şey yapamadı.
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