Gustavo sahanın en iyi ve en çok koşan oyuncularından biriydi. Mesut en diri gözüktüğü ve oyuna ağırlığını koyduğu bir maçı geride bıraktı. Bu galibiyetle hem ligde hem de Avrupa'da iyi işler yapacağının sinyallerini verdi. Yalnız Avrupa'nın göbeğinde sahaya atılanlar böyle bir geceye hiç yakışmadı.