Son dakika Fenerbahçe haberleri: Attila Szalai'den iddialı sözler! "Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız"

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili konuşan Szalai, "Bizim için tek yol şampiyonluk. Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız. Takımda herkesin ortak isteği ve arzusu bu." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)

Geçtiğimiz sezon devre arasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol'den transfer edilen ve hem sarı-lacivertli takımda hem de Macaristan Milli Takımı'ndan gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Attila Szalai, açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Bizim için tek yol şampiyonluk. Kupayı taraftarımızla birlikte kaldıracağız. Takımda herkesin ortak isteği ve arzusu bu. İlk 3 haftayı galibiyetle kapattık. Ortaya koyduğumuz performansla şampiyonluğu ne kadar istediğimizi gösterdik. Taraftarımızı arkamızda görmek bize güç veriyor. Önümüzde Sivasspor maçı var. Bir engeli daha kayıpız geçmek istiyoruz. Hepimizin ortak noktası büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

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