Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de canlı yayınlandı. Kore basını, özellikle Kim Min-Jae'ye büyük ilgi gösterirken mücadele ve milli stoperin performansı spor basınının manşetlerinde yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray dün ilk sınavlarını verdi. Terim yönetimindeki Galatasaray Lazio'yu 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler bir de 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Çoşkulu bir oyunla mücadeleye başlayan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadroya dahil olan dünya yıldızı Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti.

MESUT ÖZİL SAHNEDE

Üst üste ataklar yapan ve oyunu domine eden Fenerbahçe ilk yarının sonunda defansın arkasına atılan topa engel olamadı ve soyunma odasına 1-1 beraberlik ile girdi. Mesut Özil'in golü Almanya'da büyük ses getirdi.

CANLI YAYINLANDI

Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi Kim Min-Jae'nin ülkesi Güney Kore'de canlı yayınlandı. Kore basını, özellikle Kim Min-Jae'ye büyük ilgi gösterirken mücadele ve milli stoperin performansı spor basınının manşetlerinde yer aldı.

"DEMİR GİBİ DEFANS'"

Kim Min-Jae için TV Chosun "Demir gibi defans yaptı" yorumunu yaparken, 1.8 milyon tirajlı Chosun gazetesinde de, "Kim Min-Jae Avrupa'daki ilk maçında çok başarılı bir performans sergiledi. Fenerbahçe maçı kazansaydı Kim için kusursuz bir başlangıç olacaktı." yorumları yer aldı.

"FENERBAHÇE'Yİ KRİZDEN KURTARDI"

Sports Khan'da yer alan analiz haberde "Kim Min Jae, alkış alan bir performans sergiledi. Fenerbahçe'yi birçok kez krizden ve golden kurtardı." cümleleri dikkat çekti.

"VÜCUDUNU ORTAYA KOYDU"

Min-Jae'yi takip etmesi için Almanya'ya muhabir gönderen Yonhapnews ise "Kim Min-Jae aktif bir maç geçirdi. Vücüdunu ortaya koyarak savunma yaptı. Mücadeledeki performansı dikkat çekiciydi." ifadelerini kullandı.

"MÜCEVHER GİBİYDİ"

Dong-A gazetesinde yer alan Kim Min-Jae haberlerinde ise "Kim Min-Jae, Fenerbahçe'nin Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı Avrupa Ligi mücadelesinde önemli rol oynadı. Tehlike bölgelerinde sert müdahaleler yapan bir mücevher gibiydi. Kendisine olan güvenin karşılığını verdi. 29. dakikada Kostic'in boş kaleye yaptığı vuruşu, vücudunu ortaya koyarak engelledi." cümleleri yer aldı.

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