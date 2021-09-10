Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! Eylül ayında...
Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak. Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak. Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak. Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor.
TARİH RAKİP
12 Eylül Sivasspor
16 Eylül Frankfurt (D)
19 Eylül Başakşehir (D)
23 Eylül Giresunspor
26 Eylül Hatayspor (D)
30 Eylül Olympiakos
3 Ekim Kasımpaşa
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