10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor! Eylül ayında...

F.Bahçe’yi zorlu fikstür bekliyor! Eylül ayında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak. Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler Sivasspor maçı ile zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadarki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkılacak. Ligde sırasıyla Sivasspor, Başakşehir (D), Giresunspor, Hatayspor (D) ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya; UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup, Olympiakos'u ağırlayacak. Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor.

TARİH RAKİP

12 Eylül Sivasspor

16 Eylül Frankfurt (D)

19 Eylül Başakşehir (D)

23 Eylül Giresunspor

26 Eylül Hatayspor (D)

30 Eylül Olympiakos

3 Ekim Kasımpaşa

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