10 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mesut Özil transferiyle devleri geride bıraktı

Devleri geride bıraktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2021

Mesut Özil transferiyle sosyal medyada büyük atak yapan Fenerbahçe'nin başarısı sürüyor. Sarı-lacivertliler, Twitter'da 13.7 milyon etkileşimle ağustos ayında en çok etkileşim alan dünya kulüpler sıralamasında ilk 5'e girdi. Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Arsenal, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı.

Mesut Özil transferiyle sosyal medyada büyük atak yapan Fenerbahçe'nin başarısı sürüyor. Sarı-lacivertliler, Twitter'da 13.7 milyon etkileşimle ağustos ayında en çok etkileşim alan dünya kulüpler sıralamasında ilk 5'e girdi. Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Arsenal, Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. İlk sırada 22.3 milyon etkileşim ile Barcelona yer aldı.
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