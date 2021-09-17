17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eintracht Frankfurt maçının ardından Ferdi Kadıoğlu konuştu! "1 puan kötü değil"

Ferdi Kadıoğlu: 1 puan kötü değil
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.09.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin başarılı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 1 puanın kötü olmadığını ifade eden Ferdi, "Bugün maalesef 3 puanı elde edemedik. Bana göre deplasmanda alınan 1 puan kötü bir başlangıç değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Öncelikle Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugün harika desteklediler. Bugün maalesef 3 puanı elde edemedik. Bana göre deplasmanda alınan 1 puan kötü bir başlangıç değil" ifadelerini kullandı.

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