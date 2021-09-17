UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Öncelikle Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugün harika desteklediler. Bugün maalesef 3 puanı elde edemedik. Bana göre deplasmanda alınan 1 puan kötü bir başlangıç değil" ifadelerini kullandı.

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