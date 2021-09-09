09 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferin son gününde Sessegnon ve Conti önerisi!

Ortaya çıktı! F.Bahçe’ye son gün iki yıldız teklifi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2021

Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, kanat transferi ise suya düştü. Birçok yıldız oyuncuyla görüşen sarı lacivertliler, sağ ve sol kanat bölgesine takviye yapamadı. Transferde perdenin kapanmasının ardından Kanarya'ya 2 oyuncunun önerildiği ancak beklenen adımların atılmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kenar bek arayan Fenerbahçe'ye menajerler son gün iki oyuncu önerdi. İtalyan basını, Milan'da forma giyen Andrea Conti'nin sarı-lacivertli takıma gitmesinin gündeme geldiğini yazdı. Fotomaç'ın haberine göre; ancak hem oyuncunun yıllık 2 milyon euro'luk ücreti hem de Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmaması nedeni ile transferin gerçekleşmediği duyuruldu. Tottenham'da beklentilerin altında kalan Ryan Sessegnon'un da Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Ancak bir gelişme olmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe’nin o golcüye teklifi ortaya çıktı! F.Bahçe'nin o golcüye teklifi ortaya çıktı!
Kanarya sol beki devre arasına bıraktı! Kanarya sol beki devre arasına bıraktı!
8 mevkide dev rekabet! 8 mevkide dev rekabet!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör