09 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferin son gününde Sessegnon ve Conti önerisi!
Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katan Fenerbahçe'de, kanat transferi ise suya düştü. Birçok yıldız oyuncuyla görüşen sarı lacivertliler, sağ ve sol kanat bölgesine takviye yapamadı. Transferde perdenin kapanmasının ardından Kanarya'ya 2 oyuncunun önerildiği ancak beklenen adımların atılmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Kenar bek arayan Fenerbahçe'ye menajerler son gün iki oyuncu önerdi. İtalyan basını, Milan'da forma giyen Andrea Conti'nin sarı-lacivertli takıma gitmesinin gündeme geldiğini yazdı. Fotomaç'ın haberine göre; ancak hem oyuncunun yıllık 2 milyon euro'luk ücreti hem de Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmaması nedeni ile transferin gerçekleşmediği duyuruldu. Tottenham'da beklentilerin altında kalan Ryan Sessegnon'un da Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Ancak bir gelişme olmadı.
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