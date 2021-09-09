Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 8 mevkide büyük rekabet yaşanacak!
Transfer dönemini sakin geçiren Fenerbahçe, son günlerde atağa kalktı. Sarı lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri dahil ederken, bir yandan da forma rekabetini arttırmış oldu. Kanarya'da kaleci Altay ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılsa da 8 mevkide büyük bir rekabet yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Transfer dönemi dün resmen sona erdi. Önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de kadro da oldukça genişledi. Her mevkide en az 2 alternatife sahip olan sarı-lacivertlilerde yeni 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Hali hazırda sadece kaleci Altay ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılıyor. Gustavo ile Valencia da formaya yakın dursa da 8 mevki için büyük bir rekabet yaşanacak...
Fotomaç'ın haberine göre; üçüncü stoper için Tisserand, Serdar Aziz ve Novak; sağ kanat için Nazım, Osayi; sol kanat için Burak, Ferdi Kadıoğlu; ön libero için Luiz Gustavo, Crespo; 8 numara için Zajc, Sosa, Meyer; forvet arkasındaki ikili için İrfan Can, Muhammed, Pelkas, Mesut, Mert Hakan, Diego Rossi; santrforda ise Berisha, Enner Valencia, Serdar Dursun forma savaşı verecekler.
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