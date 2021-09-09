09 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 8 mevkide büyük rekabet yaşanacak!

8 mevkide dev rekabet!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Transfer dönemini sakin geçiren Fenerbahçe, son günlerde atağa kalktı. Sarı lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri dahil ederken, bir yandan da forma rekabetini arttırmış oldu. Kanarya'da kaleci Altay ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılsa da 8 mevkide büyük bir rekabet yaşanacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Transfer dönemi dün resmen sona erdi. Önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de kadro da oldukça genişledi. Her mevkide en az 2 alternatife sahip olan sarı-lacivertlilerde yeni 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Hali hazırda sadece kaleci Altay ile savunmada Min-jae Kim ve Attila Szalai'nin yerlerine garanti gözüyle bakılıyor. Gustavo ile Valencia da formaya yakın dursa da 8 mevki için büyük bir rekabet yaşanacak...

Fotomaç'ın haberine göre; üçüncü stoper için Tisserand, Serdar Aziz ve Novak; sağ kanat için Nazım, Osayi; sol kanat için Burak, Ferdi Kadıoğlu; ön libero için Luiz Gustavo, Crespo; 8 numara için Zajc, Sosa, Meyer; forvet arkasındaki ikili için İrfan Can, Muhammed, Pelkas, Mesut, Mert Hakan, Diego Rossi; santrforda ise Berisha, Enner Valencia, Serdar Dursun forma savaşı verecekler.

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