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FENERBAHÇE

Frankfurt Fenerbahçe maçında gol VAR'dan geldi! İşte o pozisyon

F.Bahçe’nin golü VAR’dan geldi! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler 10. dakikada Mesut Özil'le öne geçerken, hakem ofsayta hükmetti. Pozisyon daha sonrasında VAR incelemesine girdi ve F.Bahçe'nin golü geçerli sayıldı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler 10. dakikada Mesut Özil'le öne geçerken, hakem Maurizio Mariani ofsayt nedeniyle golü vermedi.

Gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü Exxen'den alınmıştır.

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