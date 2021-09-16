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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Rossi Frankfurt maçında inanılmaz bir gol kaçırdı

Rossi karşı karşıya kaçırdı! Maçın başında büyük fırsat...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 Giriş Tarihi: 16.09.2021

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Frankfurt ile oynadığı mücadelenin 1. dakikasında sarı-lacivertliler Luiz Gustavo'nun pasında Rossi ile çok net bir fırsatta yararlanamadı. | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Frankfurt ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Rossi mücadelenin 1. dakikasında Luiz Gustavo'nun pasında çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

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