09 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti!

F.Bahçe’de Sivasspor hazırlıkları! Altay Bayındır...
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında pazar günü sahasında DG Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı idmanla devam etti. A Milli Takım'dan dönen Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında pazar günü evinde DG Sivasspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynadığı maçların aday kadrosunda bulunan kaleci Altay Bayındır, bugünkü antrenmanda yer aldı. İdman saat 10.00'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarının ardından çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ilk bölümde takımla birlikte çalışırken; Ferdi Kadıoğlu ve Jose Sosa ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildi.
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