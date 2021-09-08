Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu konuşulan yıldız oyuncunun devre arasında ayrılacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

KADRODA RADİKAL KARARLAR ALINDI Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kadroda radikal kararlar alındı.

MESUT ÖZİL YİNE GÜNDEM Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti.

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.