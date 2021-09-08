Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Devre arası...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu konuşulan yıldız oyuncunun devre arasında ayrılacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
KADRODA RADİKAL KARARLAR ALINDI
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kadroda radikal kararlar alındı.
Fenerbahçe'de Frey, Thiam, Ozan Tufan, Ademi, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Oytun Özdoğan, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Barış Sungur, Nabil Dirar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Oğuz Kaan Güçtekin, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Zanka ve Diego Perotti ile yollar ayrıldı.
MESUT ÖZİL YİNE GÜNDEM
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti.
Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.
İNGİLİZLERDEN AYRILIK İDDİASI
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.
Haberde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'in yolunu tutacağı iddia edildi.
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