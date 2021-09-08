08 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımda mutsuz olduğu konuşulan yıldız oyuncunun devre arasında ayrılacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Transferin son gününde girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe'de transferin yanı sıra sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

KADRODA RADİKAL KARARLAR ALINDI

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda sarı-lacivertli kadroda radikal kararlar alındı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Fenerbahçe'de Frey, Thiam, Ozan Tufan, Ademi, Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç, Ömer Faruk Beyaz, Oytun Özdoğan, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Barış Sungur, Nabil Dirar, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Oğuz Kaan Güçtekin, Mbwana Samatta, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Zanka ve Diego Perotti ile yollar ayrıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

MESUT ÖZİL YİNE GÜNDEM

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Geçen günlerde Katar'ı ziyaret eden Mesut Özil için ayrılık iddiası gündeme gelmiş, tecrübeli futbolcunun cephesinden açıklama gelmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Özil, bu sezon oynadığı 4 maçın hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

İNGİLİZLERDEN AYRILIK İDDİASI

Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’de Mesut Özil krizi! Devre arası...

Haberde, Mesut Özil'in devre arasında takımdan ayrılacağı ve MLS'in yolunu tutacağı iddia edildi.

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