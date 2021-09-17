17 Eylül 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin golü iptal edildi! Kaçan penaltı sonrası...

F.Bahçe’nin golü iptal edildi! Kaçan penaltı sonrası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Frankfurt ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 90+2'ci dakikada Pelkas'ın ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. Yunan futbolcunun kaçırdığı penaltının ardından Berisha'nın attığı gol ise ceza sahasına erken girdiği gerekçesiyle golü iptal etti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelenin uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 90+2. dakikada Dimitris Pelkas'ın kullandığı penaltıyı kaleci Trapp kurtardı. Dönen topu tamamlayan Mergim Berisha'nın golü geçersiz sayıldı. VAR incelemesinin ardından Berisha'nın ceza sahası içine erken girdiği tespit edildi. İşte o pozisyon...

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Görüntüler Exxen'den alınmıştır...
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