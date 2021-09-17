17 Eylül 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

Frankfurt Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Osayi-Samuel'e müdahale sonrası...

Maç sonu büyük gerginlik! Tansiyon bir anda yükseldi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin son anlarında Frankfurt'lu oyuncunun Osayi-Samuel'e yaptığı müdahale sonrasında ortalık karıştı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Fenerbahçe, 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.

Karşılaşmanın son anlarında Osayi-Samuel'e yapılan sert faul sonrası ortalık karıştı.

Pozisyon sonrasında Frankfurt'tan Jakic ve Hrustic, Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Berke Özer sarı kart gördü.

İşte o anlar:

*Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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