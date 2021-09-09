09 Eylül 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Munir El Haddadi’ye teklifi ortaya çıktı!

F.Bahçe’nin o golcüye teklifi ortaya çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna önemli yıldızları kattı. Transferde perdenin kapanmasının ardından sarı lacivertlilerin, golcü oyuncu Munir el Haddadi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı. Faslı forvetin menajeri Francesc Valdivieso, "12 kulübün ilgisi vardı. Fenerbahçe ve PAOK'tan son iki saate kadar devam eden teklifler oldu. Münir, Sevilla'dan ayrılmak istemedi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan Munir el Haddadi'ye de teklif yaptığı ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; kanatta da oynayabilen Faslı forvetin menajeri Francesc Valdivieso, "12 kulübün ilgisi vardı. Fenerbahçe ve PAOK'tan son iki saate kadar devam eden teklifler oldu. Münir, Sevilla'dan ayrılmak istemedi" dedi. 26 yaşındaki Munir El Haddadi'nin Sevilla ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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