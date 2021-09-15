15 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kötü haberler peş peşe! İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Miha Zajc...

F.Bahçe’de kötü haberler peş peşe! 3 yıldız...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin 2 ay, Marcel Tisserand'ın ise 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde son idmana çıkmayan Miha Zajc'ın durumu ise gün içerisinde netlik kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son 1 ayda 15 sakatlığın yaşandığı Fenerbahçe'ye Sivasspor maçında oyuna devam edemeyen iki oyuncusundan kötü haber geldi. Sabah'ın haberine göre; 1-1 biten karşılaşmada 22. dakikada sağ alt arka adalesinden sakatlanan Marcel Tisserand yerini Attila Szalai'ye bırakmıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun yapılan kontroller sonrası 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 28 yaşındaki stoper, Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Olympiakos ile Süper Lig'deki Başakşehir, Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

MIHA ZAJC İÇİN YOĞUN MESAİ

Sivasspor maçının 59. dakikasında Mesut'un yerine oyuna dahil olan ancak 73'te yaşadığı sakatlık sonrası kenara gelen İrfan Can Kahveci'nin durumu ise daha ağır. Sağ arka adalesinde sorun olan tecrübeli futbolcunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Öte yandan dün idmana katılmayan Miha Zajc için sağlık heyeti seferber oldu. Sloven orta sahanın Eintracht Frankfurt maçında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sarı- lacivertlilerde Nazım, Sosa ve Serdar Dursun'un sakatlıkları sürüyor. Serdar Aziz ve Bright Osayi-Samuel'in durumu ise Zajc gibi bugün belli olacak.

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