15 Eylül 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Pereira düğmeye bastı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hedefi

Pereira düğmeye bastı! İşte F.Bahçe’nin yeni hedefi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.09.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybeden Fenerbahçe, zorlu bir viraja giriyor. Eylül ayı sonuna kadar 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 maça çıkacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın galibiyetten başka düşüncesi bulunmuyor. (FB spor haberi)

Kanarya, önümüzdeki 15 gün sezonun en zorlu virajlarından birine girecek. Fenerbahçe, bu ayın sonuna kadar 2'si Avrupa Ligi'nde, 3'ü de Süper Lig'de olmak üzere 5 önemli karşılaşmada boy gösterecek. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren sarı-lacivertliler, 3 günde bir maç oynayacak. Yoğun tempo öncesi kadroda rotasyona gidip öğrencilerini dinlendirmeyi planlayan teknik direktör Vitor Pereira'nın 15-30 Eylül'de oynanacak 5 maçta da galibiyetten başka düşüncesi bulunmuyor.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Fotomaç'ın haberine göre; bu karşılaşmaları kayıpsız geçmek isteyen Pereira, dünkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı konuşmada kısa ve net konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, "Sezon sonuna kadar saha dışına kulaklarını kapatın. Siz en iyi bildiğiniz işi sahada uygulayacaksınız. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Bunu da 3 günde bir oynayacağımız maçlarla göstereceğiz."

Çarpıcı Mesut Özil yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Çarpıcı Mesut Özil yorumu! Şu anda küçümseniyor Çarpıcı Mesut Özil yorumu! "Şu anda küçümseniyor"
Mesut Özil’le yollar ayrılıyor! Yeni adresi... Mesut Özil'le yollar ayrılıyor! Yeni adresi...
F.Bahçe’de kötü haberler peş peşe! 3 yıldız... F.Bahçe'de kötü haberler peş peşe! 3 yıldız...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör